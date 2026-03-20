Власти уточнили параметры отеля на месте бывшего ресторана «Прибой» в Зеленоградске

Изображение: презентация проекта отеля на первой линии в Зеленоградске
Отель на первой линии у побережья в Зеленоградске площадью 9656,17 кв. м будет пятиэтажным. Он появится на месте бывшего ресторана «Прибой» на ул. Тургенева. Об этом сообщили в областном правительстве в ответ на информационный запрос «Нового Калининграда».

В июле 2025 года на заседании градостроительного совета Калининградской области рассматривались концепции застройки этой территории вместе с прилегающим санаторием «Чайка». Тогда архитектурные бюро представили несколько вариантов формирования гостиничного квартала с отелями различной этажности.

Власти также уточнили параметры других объектов, на которые были выданы разрешения на строительство. Так, цех сборки транспортных средств в Зеленоградском округе, в районе станции «Переславское-Западное» будет одноэтажным. Его площадь составит 4043,6 кв. м.

В Зеленоградске на участке с кадастровым номером 39:05:011009:96 должен появиться двухэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс общей площадью 433,21 кв. м. Площадь участка составляет 1,5 тыс. кв. м, а площадь по кадастру — 4,7 млн руб. Строительством займется физическое лицо, чьи данные не разглашаются. Разрешение действительно до 17 февраля 2027 года.

Комплекс апартаментов на ул. Вокзальной в Пионерском, вблизи железнодорожных путей будет пятиэтажным. Его площадь составит 2798,86 кв. м.

Второй дом из ЖК «Семейный» на ул. Тельмана в Гвардейске будет пятиэтажным. Его площадь составит 1553,97 кв. м. Строительством занимается ООО «СЗ «ТВН-инвест». Проектом предусмотрены однокомнатные и двухкомнатные квартиры разнообразных конфигураций. Застройщик планирует благоустроить территорию и оборудовать детскую площадку.

