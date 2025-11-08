Калининградские школьники стали победителями конкурса «Большая перемена» (фото)

Калининградские школьники стали победителями конкурса «Большая перемена» (фото)
Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
В Международном детском центре «Артек» на этой неделе прошла торжественная церемония закрытия шестого сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди школьников 8-10 классов. Участие в заключительном этапе приняли 1 500 старшеклассников из 79 регионов России. В числе награждённых были школьники Калининградской области, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Главный приз для победителей — 1 миллион рублей на образование. Единая тема всех конкурсных этапов шестого сезона — «От мечты к свершениям». В этом году в рамках конкурса у ребят появилась возможность рассказать о своей самой заветной мечте, вместе с командой сделать первый шаг к её реализации, а также поразмышлять о том, как помогать людям по всему миру исполнить их мечты.

В Год защитника Отечества, объявленный Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, и в год 80‑летия Победы в Великой Отечественной войне отдельные новые задания были посвящены теме «Памяти поколений».

В рамках просветительской программы для конкурсантов проходили деловые игры, мастер‑классы и командообразующие тренинги. Ведущие эксперты в области образования, просвещения, науки, медиа, креативных индустрий и спорта провели для ребят интерактивные лекции, мотивационные встречи и визионерские дискуссии.

В заключительном этапе конкурса школьники прошли сложнейший многоэтапный отбор: дистанционные творческие задания, видеопрезентации, проектную работу и итоговые командные кейсовые испытания на очном этапе финала.

Школьники Калининградской области вновь подтвердили высокий уровень подготовки и стремление к лидерству, завоевав престижные награды. В финале от региона участвовали семь ребят: пять из них стали лауреатами II степени, а двое — I степени.

По результатам конкурса десятиклассник Валерий Доткаев (школа № 6 с углубленным изучением отдельных предметов) и одиннадцатиклассник Александр Сидоров (лицей № 23,) стали лауреатами I степени. Валерий Доткаев удостоен премии в размере 200 000 рублей, Александр Сидоров стал обладателем главного приза — 1 млн рублей на образование, а также получил дополнительные баллы к портфолио достижений для поступления в вузы страны.

Лауреатами II степени cтали Анна Гимодеева (школа № 10), Злата Дроботущенко (школа им. А. Круталевича № 2 г. Гвардейска), Богдан Пинчук (ШИЛИ), Василиса Шаевко (гимназия № 40 им. Ю. А. Гагарина), Варвара Шорохова (школа № 24 г. Калининграда).

По результатам сезона победители конкурса «Большая перемена» получили денежное вознаграждение: ученики 10‑х классов — по 1 миллиону рублей на образование, призёры — по 200 тысяч рублей. Приз для победителей конкурса среди учеников 8—9‑х классов составил 200 тысяч рублей на образование, а для призёров в этой возрастной категории — по 100 тысяч рублей. Все победители из числа выпускников отмечены дополнительными баллами к портфолио достижений при поступлении в вузы страны.

