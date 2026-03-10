Власти планируют объединить Малиновку и Зеленополье с соседними поселками

Власти Калининградской области планируют объединить несколько населенных пунктов в Гурьевском и Зеленоградском округах. Соответствующий законопроект о внесении изменений в региональные законы губернатор региона Алексей Беспрозванных внес в Законодательное собрание в порядке законодательной инициативы.

Документ предусматривает корректировку административно-территориального устройства после решений об объединении поселков, принятых ранее на муниципальном и региональном уровнях.

В Гурьевском округе предлагается окончательно закрепить объединение трех пар населенных пунктов. Поселок Малиновка планируют объединить со Славянским — за объединенной территорией сохранится название «Славянское». Согласно пояснительной записке, в Малиновке зарегистрированных жителей нет, тогда как в Славянском проживают 156 человек. Опрос жителей, проведенный осенью 2022 года, показал стопроцентную поддержку объединения — «за» высказались все 80 участников.

Еще одно объединение касается поселков Зеленополье и Георгиевское. Новый населенный пункт сохранит название «Георгиевское». В Зеленополье зарегистрированы три жителя, в Георгиевском — 108. В опросе граждан приняли участие 44 человека, все они поддержали объединение. Общая площадь объединяемых территорий составляет около 263,9 тыс. кв. м.

Также предлагается объединить Цветково и Добрино с сохранением названия «Добрино». По данным документа, в Цветково проживают 10 человек, в Добрино — 720. В общественном опросе участвовали 367 жителей, из которых 361 поддержал создание единого населенного пункта.

Изменения затрагивают и Зеленоградский округ. Законопроектом предусматривается объединение поселков Куликово и Откосово с сохранением названия «Откосово». В Куликово зарегистрирован 181 житель, а в границы объединенного населенного пункта включаются 252 земельных участка Откосово. Опрос жителей прошел летом 2024 года — участие приняли 273 человека, из них 139 поддержали объединение.

Как отмечается в пояснительной записке, ключевая цель изменений — устранение населенных пунктов с одинаковыми названиями, которые продолжают числиться в официальных реестрах региона. После принятия закона из перечней населенных пунктов будут исключены Малиновка, Зеленополье, Цветково и один из Куликово как самостоятельные административные единицы.

В случае принятия закон вступит в силу через десять дней после официального опубликования. Дополнительных расходов областного бюджета изменения не потребуют.

Ранее региональные власти уже принимали постановления об объединении этих территорий. Так, в августе 2025 года сообщалось об объединении Малиновки со Славянским и Зеленополья с Георгиевским в Гурьевском округе, а осенью того же года — о ликвидации второго поселка Куликово в Зеленоградском округе путем присоединения к Откосово.