Власти выделяют 95 млн на проект детского лагеря в Светлогорске

Правительство Калининградской области направляет бюджетные ассигнования на подготовку строительства детского образовательно-оздоровительного центра с круглогодичным пребыванием на побережье Балтийского моря. Соответствующее распоряжение подписано 27 февраля 2026 года и опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, объект планируется разместить в Светлогорске по адресу: Калининградский проспект, 93-97. Средства областного бюджета выделяются на разработку проектной и рабочей документации будущего центра.

Общий предельный объем финансирования составит 95 млн руб. Реализация капитальных вложений запланирована на 2026-2027 годы. Площадь объекта составит 11 547 кв. м. Центр создается как объект государственной собственности региона.

Заказчиком определено государственное автономное учреждение дополнительного образования «Комплексная детско-юношеская спортивная школа», главным распорядителем бюджетных средств выступает министерство строительства и ЖКХ Калининградской области.

Распоряжение вступило в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Напомним,ранее о намерении построить на месте бывших пионерских лагерей им. Зои и Шуры Космодемьянских и им. Дзержинского круглогодичный комплекс сообщала министр образования области Светлана Трусенева. По ее словам, объединенная территория расположена в сторону Отрадного, за санаторием «Янтарный берег», и находится в областной собственности.

Предполагалось, что центр сможет принимать около 550 детей одновременно. По предварительным оценкам региональных властей, строительство объекта может потребовать порядка 4 млрд руб. инвестиций. Необходимость создания нового лагеря объяснялась дефицитом мест: ранее власти отмечали, что в Калининградской области обеспечено менее половины потребности в загородном детском отдыхе, а региону требуется еще около 5,5 тыс. мест.

В марте 2017 года активисты калининградского отделения Общероссийского народного фронта попросили Росимущество сохранить детский оздоровительный лагерь им. Зои и Шуры Космодемьянских в Светлогорске. Общественники опасались, что земельный участок, на котором расположен заброшенный центр, может быть продан для последующей застройки. В декабре 2017 года губернатор Антон Алиханов заявил, что уже инициирован процесс передачи в собственность Калининградской области имущественных комплексов лагерей имени Зои и Шуры Космодемьянских, а также имени Дзержинского в Светлогорске. Лагерь забрали в областную собственность летом 2018 года.

В 2019 году Алиханов поручал открыть на этой территории лагерь уже в 2020 году. Предполагалось, что его будут возводить по концессионному соглашению.