Власти Калининграда показали, как строится «самая большая школа в регионе» (фото)

Фото: пресс-служба администрации Калининграда

На ул. Мариенко в Калининграде идёт строительство «самой большой школы в регионе» на 1725 учеников. Фотографии со стройплощадки разместила пресс-служба горадминистрации.

«Преимущества новой школы ощутят на себе все жители микрорайона. Дети будут учиться в одну смену. Во второй половине дня у них будет больше времени на спорт, творчество и отдых. Родители смогут сэкономить время на дорогу, ведь учебное заведение будет находиться в пешей доступности от места проживания», — сообщили в пресс-службе.

Там также отметили, что особое внимание при проектировании было уделено созданию «комфортной и безопасной среды». Предполагается, что территория школы будет разделена на зоны в зависимости от возраста учеников. Для них планируют оборудовать спортивные площадки, игровые и рекреационные зоны, а также места для отдыха.

«Важной частью ландшафтного решения» должно стать озеленение. «В рамках компенсационных мероприятий на участке высадят 175 деревьев и 32 кустарника. Среди них — декоративные виды: клёны Шведлера и „Роял Ред“, дубы черешчатые, берёзы повислая „Пурпуреа“, ива белая „Тристис“, дёрен канадский и спирея Бумальда. Эти растения не только украсят район, но и создадут благоприятный микроклимат», — добавили в пресс-службе.

О том, что под школу на ул. Мариенко выделили земельный участок, стало известно в июле 2023 года. В том же году начали проектирование. За основу планировали взять проект школы № 59 на ул. Рассветной, однако во время подготовки документации изменилось законодательство, поэтому земельный участок пришлось укрупнять и разрабатывать новый проект. Работы выполняла компания «Асгард» и должна была завершить проектирование в 2024 году, однако этого не случилось. Как сообщалось на сайте администрации Калининграда в сентябре 2023 года, на проект было выделено 24 млн рублей. Стоимость строительства школы предварительно оценивали в 2,5 млрд рублей.

В марте 2025 года пресс-служба горадминистрации сообщила, что под школу выделен участок с кадастровым номером 39:15:131913:1938 (за филиалом Нахимовского училища) площадью 51 243 кв. метра, принадлежавший ранее Минобороны РФ. В апреле проект получил отрицательное заключение государственной экспертизы. Пройти её удалось в конце июня.

Как сообщала ранее глава администрации Калининграда Елена Дятлова, открытие школы намечено на 1 сентября 2027 года, однако дата будет актуальна только в том случае, если «у нас не будет проблем и с подрядной организацией».

Ранее также сообщалось о том, что школа на ул. Мариенко, как и здание на Благовещенской, должна стать корпусом школы № 58 на ул. Артиллерийской. Однако в беседе с корреспондентом «Нового Калининграда» Елена Дятлова отметила, что окончательное решение на этот счёт ещё не принято.

В школе планируют оборудовать 70 классных кабинетов, общественные пространства, библиотеку, видеотеку, две столовые (почти на 900 человек), зрительный зал, два спортзала, спортивные площадки на улице, теплицу и лабораторию природы. В четырехэтажном здании также установят пандусы и лифты. На подземном этаже предусмотрено укрытие на 550 человек. Компания «Чистоград» стала единственным участником торгов на строительство школы на ул. Мариенко. Контракт с ней заключили по максимальной стоимости — 4 274 315 789 рублей. На строительно-монтажные работы отводится 798 дней, на ввод объекта в эксплуатацию — 30.