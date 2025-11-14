Власти заявили о проблемах с земельными участками для многодетных в регионе

В Калининградской области земельные участки, которые предоставляются нуждающимся, не всегда готовы к использованию. Об этом шла речь на заседании комитета по социальной политике областного Заксобрания 12 ноября, где депутаты вместе с министром финансов обсудили ситуацию с распределением земельных участков.

По словам депутата Юлии Тарановой, часть малоимущих семей, которые нуждаются в улучшении условий, остаются вне программы, тогда как обеспеченные многодетные семьи получают участки. Критерий нуждаемости, включающий малообеспеченность, остается ключевым для предоставления земли, уточнила депутат Анжелика Майстер. При этом учитывается не только доход, но и имущественное положение семьи, включая наличие квартир, земельных участков и транспорта.

Министр финансов Виктор Порембский отметил, что на эти цели в бюджете заложено около 400 млн руб. При этом он подчеркнул, что приведение участков в нормативное состояние — ответственность муниципалитетов, и дополнительное финансирование возможно только при наличии конкретных заявок и расходных обязательств.

Как сообщила представитель прокуратуры Маргарита Шуваркина, в 2025 году участились жалобы на предоставленные многодетным семьям и участникам специальной военной операции участки, которые не обеспечены инфраструктурой или заросли древесно-кустарниковой растительностью. По ее словам, муниципалитеты нередко не обращались за финансированием на приведение таких участков в нормативное состояние, хотя средства на это могут быть предусмотрены.

Порембский пояснил, что вопросы обеспечения инфраструктурой и приведения земли в порядок могут рассматриваться в рамках методики межбюджетных отношений, включая строительство дорог, водопроводов и инженерных сетей. При этом инициатива должна исходить от самих муниципалитетов.

Депутаты договорились проанализировать текущую практику распределения участков и обсудить возможные изменения к следующему чтению законопроекта.

Бесплатные земельные участки многодетным семьям начали выделять в 2011 году, получить их могли все многодетные вне зависимости от статуса нуждаемости. В конце 2018 года депутаты утвердили поправки в закон «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Калининградской области», согласно которым с января 2019 года претендовать на земельный участок теперь могли только те семьи, которые являются нуждающимися в улучшении жилищных условий. Основной акцент при рассмотрении законопроекта ставился на то, что многодетные семьи получат возможность заменить земельный участок денежной компенсацией. Средства, полученные взамен земельного участка, могли быть направлены на улучшение жилищных условий, приобретение жилья или погашение ипотеки. Калининград подключился к мере поддержки в 2022 году. В 2023-м она перестала действовать.

О решении возобновить выплату компенсации губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил 12 декабря 2024 года во время прямой линии. Заксобрание одобрило выплаты в апреле 2025-го. Аналогичное решение принял и совет депутатов Калининграда. Таким образом, с 1 июля 2025 года калининградские многодетные семьи по собственному желанию могут получить вместо земельного участка 600 тыс. рублей: 400 тыс. из областного бюджета и 200 тыс. — из муниципального. Город заложил на эти цели 200 млн рублей. Власти прогнозировали, что мерой поддержки в течение года могли бы воспользоваться 600 семей.

В мае этого года на выплаты многодетным семьям вместо выдачи земельных участков власти предусмотрели 240 млн рублей. Соответствующая информация содержится в поправках в региональный бюджет, которые приняли депутаты Законодательного собрания на заседании.

