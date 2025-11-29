Дятлова: ремонт на улице Галицкого должны выполнить до Дня города

Основные ремонтные работы на ул. Галицкого необходимо выполнить до Дня города и «до основного праздника» — 80-летия Калининградской области. Об этом сообщила глава администрации Елена Дятлова во время прямого эфира в пятницу, 28 ноября.

Ремонтные работы на ул. Галицкого начнутся в декабре 2025 года. «Самое главное, что срок окончания работы у нас следующий год. Причем мы основные работу должны выполнить до Дня города, до нашего основного праздника — 80-летия образования Калининградской области, — отметила сити-менеджер. — Выйдем в начале декабря, в первую очередь будем делать переустройство водоотведения. Если успеем получить порубочные билеты, значит тогда будем делать снятие, покрытие. То есть все будет зависеть от погодных условий. Понятно, что основные работы по улице Галицкого мы увидим в следующем году».

Дятлова отметила, что улица Галицкого является приоритетным объектом, «потому что поручение по началу ремонта этой улицы дал Алексей Беспрозванных». В ходе одного из выездов было принято решение о выделении дополнительных денежных средств администрации города. Как подчеркнула глава администрации, «в планах она [улица] не стояла и выполняется сегодня по поручению».

По словам сити-менеджера, на этой неделе она обратилась к губернатору с еще одним предложением. «Помните, там есть парк, и забор [там] не очень красивый, кирпичный. Прямо вот на этой неделе, обсуждая вопрос ремонта улицы, подняли вопрос о том, что надо делать красиво сразу же и синхронизировать работу не только по обустройству улицы, но и по замене ограждения, — сказала она. — Алексей Сергеевич [Беспрозванных] принял решение о том, что выделит дополнительные денежные средства для того, чтобы эта улица открыла нам не только безупречно выполненный тротуар, но и смену забора. Это синхронизация двух работ по обустройству улицы и по замене ограждения».

Контракт на ремонт ул. Галицкого власти заключили с компанией «Мосинжиниринг» 15 сентября. Согласно информации портала госзакупок, в аукционе участвовали две компании. Победитель снизил начальную стоимость с 180 622 551 до 179 719 438 рублей. Срок исполнения контракта — 2 июля 2026 года.

В начале сентября 2025 года глава администрации Калининграда Елена Дятлова во время рабочего выезда сообщила журналистам о том, что сохранение брусчатки на ул. Галицкого во время запланированного капремонта подразумевает её перекладку. В проектной документации были указаны такие виды работ как «устройство проезжей части из брусчатого камня (б/у)» и «устройство тротуара из исторических элементов из натурального камня, тип „Кошачьи головы“ (б/у)».

В середине ноября 2023 года экс-губернатор Антон Алиханов, узнав о планах городских властей снять брусчатку на ул. Радищева и Галицкого, предложилне трогать мощение. В июне 2025-го Елена Дятлова сообщила журналистам, что брусчатку на обеих улицах всё-таки планируют снять. Позднее сити-менеджер уточнила, что окончательное решение по улице Галицкого ещё не принято. В конце июля губернатор Алексей Беспрозванных пообещал не снимать мощение. В августе информация о соответствующем решении была размещена в Telegram-канале горадминистрации, однако когда журналисты напомнили об этом Дятловой, она посоветовала верить первоисточникам и ознакомиться с проектной документацией на портале госзакупок.