Власти рассказали, сколько семей региона пользуются мерами поддержки

На сегодняшний день ежемесячную выплату для многодетных получает в Калининградской области 13261 семья. Это в 7,5 раз больше, чем до отмены критериев нуждаемости в 2024 году. Об этом рассказала министр социальной политики региона Анжелика Майстер в прямом эфире ЦУР в соцсети «ВКонтакте».

Областной материнский капитал, по её словам, в прошлом году получило 3868 семей. Это почти в 2,5 раза больше, чем до отмены критериев нуждаемости. Выплата на подготовку к школе в прошлом году была оформлена на почти 31,5 тыс. детей (в 4,8 больше, чем в 2024-м).

Единоразовую выплату в размере 300 тысяч рублей при рождении третьего или последующего ребёнка в молодой семье в прошлом году получили 594 семьи, в текущем — 89.

«Ещё одна мера, которая действует как демографическая, которая введена была в прошлом году, это частичная компенсация аренды недвижимости для молодых семей при рождении детей. С прошлого года ею воспользовались порядка 50 наших семей, у которых пока нет своей недвижимости. В нынешнем году есть определённые изменения по этой мере», — рассказала Майстер, призвав семьи с нерешённым жилищным вопросом узнать подробности самостоятельно.

Выплату в размере 100 тысяч рублей учащимся образовательных организаций очной формы обучения при постановке на учёт по беременности в прошлом году получили 142 семьи, в текущем — 25.

«Очень эффективно работает мера поддержки, которая не носит материального характера для семьи, но на неё откликнулись очень многие наши родители. Это предоставление услуг социальной няни. Более 260 семей обратились за этой мерой поддержки и, я надеюсь, были удовлетворены тем, как работают социальные няни. Наши мамы получают возможность уделить время себе, семье, может быть, работе своей. В прошлом году начали работать прокаты предметов первой необходимости для малышей до трёх лет. Более 300 семей обратились за такими средствами. Это и коляски, и ванночки, и кресла самые различные, в том числе автомобильные», — добавила министр.

Услугами женских консультаций, помогающих подготовиться к рождению детей, воспользовались более 2,5 тысяч семей. У них была возможность пообщаться с психологами, неонатологами, педиатрами и другими специалистами.

Сертификат новорождённого с 1 января текущего года получили 280 семей.

«Многодетные семьи, которые стоят на учёте в муниципалитете для предоставления земельных участков, выступили с инициативой возобновления выплаты взамен земельного участка, чтобы можно было выбрать: либо ждать предоставление земельного участка, либо воспользоваться выплатой, спектр использования которой достаточно широк и направлен на улучшение жилищных условий многодетных родителей. По решению губернатора такая мера поддержки была возобновлена с 1 июля прошлого года. И практически 250 наших семей обратились за этой выплатой. В нынешнем году 37 многодетных семей приняли решение взять выплату взамен земельного участка и получили эти средства», — рассказала Майстер.

По её словам, вместе с регионом выплату назначили два муниципалитета — Калининград и Светлогорск.

Порядка 3000 семей Калининградской области с доходом, который не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума, могут воспользоваться мерами поддержки для отдыха и оздоровления детей. По сравнению с прошлым годом финансирование на эти цели, по словам министра, было увеличено на 14% и составляет на сегодня порядка 150 млн рублей.

Критерий нуждаемости при назначении мер поддержки многодетным был отменён в 2024 году. Ранее поддержку могли получить только те семьи, в которых среднедушевой доход был ниже прожиточного минимума. С 1 июля 2024-го её распространили и на многодетных, которые не являются малоимущими.