В регионе хотят отменить публичные слушания для генпланов и ПЗЗ в ряде случаев

Власти региона предлагают внести поправки в закон «О градостроительной деятельности на территории Калининградской области», а также дополнить двумя статьями, которые регламентируют отказ от публичных слушаний или общественных обсуждений в случаях с подготовкой генпланов и правил землепользования и застройки. Поправки в законопроект внесены в Заксобрание Калининградской области, размещены на сайте органа законодательной власти.

Новая статья 15-1 описывает случаи подготовки проектов генеральных планов муниципалитетов и внесение в них поправок «без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний» в четырех случаях:

— внесении изменений функционального зонирования территории недропользования (при наличии соответствующей лицензии на недропользование);

— приведения документов террпланирования в соответствие со схемами террпланирования области;

— внесения изменений в генеральный план на основании утвержденной документации по планировке территории, разработанной в соответствии с заключенным договором о комплексном развитии территории согласно статье 70 Градостроительного кодекса РФ (комплексное развитие территорий по инициативе правообладателей);

— внесения изменений в генплан в целях планируемого размещения линейного объекта (подробнее — в тексте законопроекта).

Статья 15-2 регламентирует случаи подготовки без слушаний и обсуждений проектов правил землепользования и застройки (ПЗЗ) и проектов, предусматривающих внесение в них изменений. Без обсуждения предлагается менять ПЗЗ в случаях:

— несоответствия ПЗЗ генеральному плану, возникшего в результате внесения в генеральный план таких изменений, в отношении которых подготовлены такие изменения;

— внесения изменений в ПЗЗ в случае принятия решения о комплексном развитии территории или заключения в соответствии со статьей 70 Градостроительного кодекса Российской Федерации договора о комплексном развитии территории, а также на основании утвержденного проекта планировки территории в целях ее комплексного развития;

— внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципальных образований Калининградской области в случае несоответствия сведений о границах территориальных зон описанию местоположения границ в ЕГРН.

— внесения изменений в правила землепользования и застройки в случае исправления технических ошибок.

Кроме того, законопроектом устанавливается еще ряд нововведений, полномочия по заключению соглашения с оператором комплексного развития территории закрепляются за исполнительными органами власти Калининградской области.

Отметим, что в Калининграде в последнее время процедура внесения изменений в генплан и ПЗЗ проходит в сжатые сроки и непублично — в ходе общественных обсуждений. Так, о планирующейся в начале проспекта Победы точечной застройке жители Калининграда узнали, когда был опубликован приказ о проведении общественных обсуждений для внесения изменений в ПЗЗ, чтобы привести их в соответствие генплану.

В Янтарном местные жители заявили, что не знали о слушаниях по переводу земельного участка на побережье под лососевую ферму. В Пионерском местные жители также не участвовали в слушаниях, проводившихся в интересах комплексного развития территории жилой застройки, в ходе которых был ликвидирован один из подъездов к дому.