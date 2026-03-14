Суд оставил в СИЗО экс-министра молодежной политики Анну Мусевич

Обвиняемая в мошенничестве экс-министр молодежной политики Анна Мусевич не смогла оспорить меру пресечения. Об этом сообщает портал «Руград».

В апелляционной жалобе адвокаты Анны Мусевич указали, что суд формально отнесся к оценке оснований для заключения ее под стражу, не проверив их актуальность. В частности, у обвиняемой изъяли загранпаспорт, то есть она не может скрыться от следствия за границей. Кроме того, со 2 марта Мусевич не является министром, так как написала заявление об увольнении еще 27 февраля. По мнению зашиты, увольнение лишает ее даже гипотетической возможности давления на бывших подчиненных, которые могут проходить свидетелями по делу.

Также адвокаты также назвали в числе аргументов положительную характеристику Анны Мусевич, написанную на пяти листах вице-премьером Натальей Ищенко. «Характеристика содержит сведения о высоком уровне социальной ответственности, лояльности государству, исключительно положительных деловых и личностных качествах», — уточнил адвокат Константин Каверзнев, упомянув также государственные награды и благодарственные грамоты в адрес экс-министра, в том числе из Администрации президента РФ.

В свою очередь адвокат Татьяна Бжилянская заявила, что Анна Мусевич «никак не фигурирует» в договоре на поставку мебели для центра в Донском по контракту, где цена, как полагает следствие, оказалась завышенной, что и послужило основанием для возбуждения дела. «Согласно предъявленному обвинению, Мусевич совместно с Федоренко представили в АНО „Фестивальная дирекция“ сведения о завышенной стоимости товара. Но, согласно представленному обвинению, она не действует в этой ситуации как министр и не подписывает договор поставки. Моей подзащитной инкриминировано, что она вместе с Федоренко представила товарные накладные. Заключение договора поставки не входило в ее полномочия, а предъявленное обвинение не содержит никаких фактов, что Мусевич дала кому-то указания заключить этот договор, курировала его исполнение и так далее. Согласно предъявленному обвинению, она действует там как частное лицо. Я считаю, что излишне указано, что она является министром», — заявила Бжилянская, подчеркнув, что обвинение отводит Алексею Федоренко «более активную роль». При этом суд выбрал бизнесмену более мягкую меру пресечения, чем Мусевич.

В свою очередь, сторона обвинения заявила, что назначенная Анне Мусевич мера пресечения соответствует доводам закона и первую инстанцию удалось убедить в обоснованности подозрений о возможной причастности экс-министра к мошенничеству с бюджетными деньгами.

В итоге суд отклонил ходатайство защиты применить в отношении бывшей чиновницы запрет определенных действий или отправить ее под домашний арест и оставил Мусевич в СИЗО до 26 марта.

Напомним, уголовное дело в отношении министра молодежной политики области, ее супруга и калининградского предпринимателя было возбуждено накануне. Фигуранты обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Как полагает следствие, под видом исполнения договора поставки мебели для организации Молодёжного образовательно-досугового центра в посёлке Донское Светлогорского городского округа произошло хищение денежных средств, принадлежащих федеральному агентству по делам молодёжи. Стоимость услуг поставки мебели была завышена на 9 511 898 рублей, которые были присвоены обвиняемыми. Общая сумма по договору о поставке мебели для организации Центра составила 42 127 460 рублей.