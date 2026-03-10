Власти планируют изъять четыре участка под реконструкцию эстакадного моста

Власти Калининградской области утвердили проект планировки территории для реконструкции эстакадного моста на участке улично-дорожной сети от Московского проспекта до улицы Портовой. Соответствующий приказ регионального министерства градостроительной политики опубликован на официальном портале правовой информации.

Документация предусматривает размещение линейного объекта местного значения — реконструкции эстакадного моста, а также проект межевания территории, необходимый для реализации работ.

Согласно материалам проекта, для муниципальных нужд планируется изъять четыре земельных участка. Они расположены в районе Ленинского и Московского проспектов, а также улицы Портовой. Часть территорий относится к зонам общего пользования, один из участков имеет назначение среднеэтажной жилой застройки, еще один — гостиничного обслуживания.

Площадь изымаемых частей участков варьируется от 32 до 1025 квадратных метров. После изъятия они будут переведены в категорию земель общего пользования для размещения элементов транспортной инфраструктуры.

Помимо этого, в документе указано, что реализация проекта возможна на условиях сервитута. Реконструкция эстакадного моста может быть размещена после установления публичного сервитута на территории 27 земельных участков. Речь идет о территориях вдоль Ленинского и Московского проспектов, улицы Портовой, острова Канта и прилегающей улично-дорожной сети.

Проектом предусмотрена реконструкция самого мостового сооружения и прилегающих участков магистралей. Планируется, что длина эстакадного моста после реконструкции увеличится с 545 до 566 метров. Количество полос движения составит от четырех до шести, ширина тротуаров — по три метра с каждой стороны, также запланировано устройство велосипедных дорожек шириной 1,5 метра.

Документация предусматривает строительство локальных очистных сооружений для поверхностных стоков, модернизацию наружного освещения и переустройство инженерных сетей — электроснабжения, связи, газоснабжения, водоснабжения и канализации, а также инфраструктуры трамвая и троллейбуса.

Согласно расчетам, к 2050 году интенсивность движения по эстакадному мосту на участке от ул. Октябрьской до ул. 9 Апреля может увеличиться до 63 тыс. приведенных транспортных единиц в сутки против примерно 54 тыс. в 2025 году на том же участке.

В границах проектирования находятся выявленные объекты археологического наследия, включая участки культурного слоя Кёнигсберга, территорию острова Канта и руины Королевского замка. На стадии проектирования предусмотрены меры по их сохранению.

Как ранее сообщали городские власти, проектирование реконструкции эстакадного моста должно завершиться летом 2026 года. По словам главы администрации Калининграда Елены Дятловой, основные технические решения уже приняты, а публичные обсуждения проекта завершены.

Зимой 2024 года «Новый Калининград» сообщал, что новость о планах городских властей заняться реконструкцией эстакадного моста в центре города задела некоторых калининградских архитекторов. Тогда ряд экспертов согласился опубличить своё мнение по поводу грядущего расширения моста почти на 10 метров и его псевдоисторического украшения. В частности, по теме высказались Олег Васютин, Сергей Гулевский, Игорь Идиатулин, Александр Кубасов, Вячеслав Генне и Александр Башин. После замечаний проект был значительно переработан и, судя по реакции в соцсетях, вызвал меньше критики, чем год назад.

В ноябре 2025 года проектировщикам были продемонстрированы проработанные проекты моста.